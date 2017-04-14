Маррей: если Федерер будет играть так, как в начале сезона, то может выиграть РГ

Британец Энди Маррей, проигравший в благотворительном выставочном поединке швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 3:6, 6:7 (5:7), оценил шансы уроженца Базеля на победу на Открытом чемпионате Франции.
«Если Роджер будет играть так, как в начале сезона, то может выиграть и „Ролан Гаррос“. Ему будет нелегко сразу же играть на турнире „Большого шлема“ без должной практики на грунте, но он уже доказал в Австралии, что комфортно себя чувствует, даже не проводя много матчей», — цитирует Маррея Tennis World USA.