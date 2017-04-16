Джонсон победил Сока и вышел в финал турнира в Хьюстоне

Американский теннисист(4) обыграл своего соотечественника(1) в полуфинале турнира в Хьюстоне со счётом 4:6, 6:4, 6:3.Матч продолжался 1 час 59 минут. Джонсон 12 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейка-пойнта из 7. У его соперника 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 выигранных брейк-пойнта из 5.В финале турнира в Хьюстоне Джонсон сразится с бразильцем Томасом Белуччи (8), который на предыдущей стадии переиграл американца Эрнесто Эскобедо (WC). Матч состоится 16 апреля, начало — в 18:00 мск.