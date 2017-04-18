Жена Хааса раскритиковала Пэра за слова после поражения от Томми

Сара Фостер, супруга немецкого теннисиста Томми Хааса, раскритиковала француза Бенуа Пэра за его слова о том, что он проиграл 39-летнему сопернику исключительно из-за своего плохого состояния.

«У Томми была пневония, когда он играл с Пэром на Открытом чемпионате Австралии. Он упомянул об этом на пресс-конференции? Нет, он этого не сделал», — написала Фостер на своей странице в сети «Твиттер».

В первом круге Australian Open 2017 Хаас отказался от продолжения борьбы из-за травмы, проиграв два первых сета Пэру.