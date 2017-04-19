Олимпийский комитет России назвал пять причин любить Шарапову

Официальный канал Олимпийского комитета России представил видео под названием «Пять причин любить Марию Шарапову». 19 апреля бывшая первая ракетка мира празднует свой 30-й день рождения.

Ровно через неделю, 26 апреля, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» вернётся в тур после окончания дисквалификации за употребления мельдония. Организаторы турнира в Штутгарте предоставили Шараповой «уайлд-кард». Мария — победительница 35 турниров WTA в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года.