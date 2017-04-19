Чилич разгромил Шарди и встретится с Бердыхом на «Мастерсе» в Монте-Карло

Хорватский теннисист Марин Чилич (5) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, разгромив представителя Франции Жереми Шарди (WC) со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. 28-летний уроженец Меджугорья, занимающий восьмую строчку в рейтинге ATP, 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Жереми 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Чилич поспорит с чехом Томашем Бердыхом (9).