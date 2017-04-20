Вавринка в двух сетах проиграл Куэвасу в третьем круге турнира в Монте-Карло

Швейцарский теннисист Станислас Вавринка (3) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, проиграв представителю Уругвая Пабло Куэвасу (16) со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Уроженец Лозанны дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Куэваса 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Куэвас поспорит с представителем Франции Люкой Пуи (11).