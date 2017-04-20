Шварцман стал соперником Надаля по четвертьфиналу «Мастерса» в Монте-Карло

Аргентинец Диего Шварцман в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло разгромил немца Яна-Леннарда Штруффа (Q) со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут. 24-летний уроженец Буэнос-Айреса, занимающий 41-е место в рейтинге АТР, отыграл все 5 брейк-пойнтов и выиграл 5 геймов на подаче оппонента. Диего сделал 1 эйс, обошёлся без двойных ошибок, а процент попадания первой подачи составил у него 75%.

За выход в полуфинал Шварцман поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем (4), ранее разгромившим немца Александра Зверева (14), — 6:1, 6:1.