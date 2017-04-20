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Джокович одолел Карреньо-Бусту в третьем круге «Мастерса-1000» в Монте-Карло

20 апреля 2017, четверг. 21:21. Теннис

Серб Новак Джокович (2) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Бусты (13) со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 26 минут. 29-летний белградец, занимающий второе место в рейтинге АТР, реализовал 6 брейк-пойнтов из 14, проиграв 4 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Джокович сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном (10).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Карреньо-Буста — Джокович в Монте-Карло

Монте-Карло 2017. 3-й круг
20 апреля 2017 года, четверг. 18:30 МСК
Пабло
Карреньо-Буста
Новак
Джокович
2:6 6:4 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Новак Джокович
Новости. Теннис
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