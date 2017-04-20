Джокович одолел Карреньо-Бусту в третьем круге «Мастерса-1000» в Монте-Карло

Серб Новак Джокович (2) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Бусты (13) со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 26 минут. 29-летний белградец, занимающий второе место в рейтинге АТР, реализовал 6 брейк-пойнтов из 14, проиграв 4 гейма на своей подаче.
В четвертьфинале Джокович сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном (10).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Карреньо-Буста — Джокович в Монте-Карло