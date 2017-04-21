Пуи: после первых розыгрышей я осознал, что у Маннарино проблема

Французский теннисист Люка Пуи поделился впечатлениями после выхода в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло. Его соперник по матчу третьего круга — ещё один представитель Франции Адриан Маннарино — отказался от продолжения борьбы при счёте 0:3 в первой партии из-за травмы бедра.

«Я был готов провести полный матч, но после первых розыгрышей осознал, что у соперника проблема. Я думал, он постарается что-нибудь сделать с этим. Так и случилось. Он начал мощно бить по мячу и выполнять странные удары. Но очень сложно, когда не можешь двигаться и играешь лишь руками», — цитирует Пуи официальный сайт тура.