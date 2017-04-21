В 15:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в котором сыграют бельгиец Давид Гоффен (10) и серб Новак Джокович (2). По личным встречам впереди уроженец Белграда — 5-0. В рейтинге ATP от 17 апреля Гоффен располагается на 13-й позиции, Джокович — на второй.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Гоффен — Джокович в Монте-Карло.

Победитель этого противостояния сыграет либо с аргентинцем Диего Шварцманом, либо с испанцем Рафаэлем Надалем (4).