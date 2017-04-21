Надаль будет защищать титул в Барселоне на корте своего имени

Центральный корт Королевского теннисного клуба Барселоны, где 22 апреля стартует традиционный турнир серии АТР500, с этого года получил имя испанского теннисиста Рафаэля Надаля. «Король грунта» выигрывал турнир в Барселоне девять раз (в 2005-2009, 2011-2013 и 2016 годах). Достижение Надаля организаторы турнира решили увековечить в названии главного корта своего стадиона, где и проходят финалы.

В 2017 году Надаль будет защищать титул на турнире в Барселоне, который завоевал в противостоянии с японцем Кеем Нисикори, обыграв соперника в двух сетах со счётом 6:4, 7:5.