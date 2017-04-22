Настасе дал уничижительный комментарий по поводу ребёнка Серены Уильямс

70-летний капитан женской сборной Румынии, бывшая первая ракетка мира, чемпион US Open-1972 и «Ролан Гаррос»-1973 Илие Настасе дал уничижительный комментарий по поводу беременности Серены Уильямс, сообщает BBC. На пресс-конференции перед матчем Румыния с Великобританией в Кубке Федерации Симона Халеп отвечала на вопрос о беременности Серены, но Настасе решил дополнить её ответ и сказал на румынском языке: «Посмотрим, какого цвета он будет. Шоколадного с молоком?»

ITF уже объявила, что в курсе этой ситуации и начала своё расследование, поскольку «не потакает дискриминации и оскорблениям любого рода».

Сообщается, что, помимо этого, на церемонии жеребьёвки Настасе обнял капитана Великобритании Энн Кеотавонг, которая сейчас беременна вторым ребёнком, и спросил номер комнаты отеля, в которой она остановилась.