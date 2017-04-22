Нидерланды и Словакия обменялись победами в матче плей-офф Кубка Федерации

В матче плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации между Нидерландами и Словакией после первого игрового дня счёт ничейный – 1:1. В первом матче словачка Яна Чепелова за полтора часа обыграла голландку Рихел Хогенкамп со счётом 6:3, 6:2. Во второй встрече Кики Бертенс сравняла счёт в матче, обыграв Ребекку Шрамкову со счётом 6:1, 6:3.

Кубок Федерации. Плей-офф первой Мировой группы

Нидерланды – Словакия – 1-1.

Лучшая команда в этом противостоянии в следующем сезоне сыграет в первой Мировой группе турнира.