Родина и Вихлянцева вышли во 2-й раунд квалификации на турнире в Штутгарте

Россиянка Евгения Родина вышла во второй раунд квалификации турнира в Штутгарте, в трёх сетах обыграв представляющую США Варвару Лепченко (6) со счётом 2:6, 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Родина дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Лепченко 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

Также во второй раунд квалификации вышла россиянка Наталья Вихлянцева, обыграв в двух сетах британку Наоми Броэди со счётом 6:3, 6:4. Следующей соперницей Вихлянцевой станет Елена Остапенко (2) из Латвии.