Хачанов вышел во 2-й круг турнира в Барселоне, обыграв Беллуччи

Россиянин Карен Хачанов в первом круге турнира в Барселоне в двух сетах обыграл бразильца Томаса Беллуччи со счётом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. 20-летний москвич, занимающий 56-е место в рейтинге АТР, дважды подал навылет и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. На счету 29-летнего Беллуччи, расположившегося в рейтинге на 54-й строчке, – два брейка и четыре двойные ошибки. Соперники впервые встречались друг с другом.

Во втором круге россиянин сыграет с одиннадцатым сеяным Пабло Куэвасом из Уругвая.