Соррибес-Тормо: времени на адаптацию на турнире в Стамбуле у меня почти не было

Испанка Сара Соррибес-Тормо прокомментировала свою победу над Ипек Сойлу из Турции в первом круге турнира в Стамбуле со счётом 6:3, 7:5 и поделилась ожиданиями от встречи со словачкой Яной Чепеловой.

«Это был трудный матч. Я только прибыла сюда после участия в Кубке Федерации, и времени на адаптацию почти не было. Ипек — прекрасная теннисистка. Думаю, она играла отлично. В целом матч получился очень хорошим. Ипек играла дома, здесь все поддерживали её. Но я нормально к этому отношусь. Я получила удовольствие от игры.

Матч с Чепеловой также будет непростым. Мне нужно восстановиться быстро и постараться сыграть как можно лучше», — цитирует Соррибес-Тормо официальный сайт тура.