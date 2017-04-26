Клейстерс: думаю, сейчас Серену Уильямс переполняют эмоции

Экс-первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс прокомментировала новость о беременности американки Серены Уильямс.

«Я очень обрадовалась за Серену, когда узнала, что она ждёт ребёнка. Знаю её, думаю, что сейчас её переполняют эмоции. Она добилась всего в WТА и сейчас начинает новый этап в жизни. Материнство вызывает более сильные эмоции, чем любая победа. По крайней мере, так было со мной. Ты даёшь жизнь новому человеку, и этом потрясающе.

Разница между нами в том, что я, уходя в декрет, не думала о возвращении на корт, но в итоге желание вновь играть взяло верх, и я получила много удовольствия после возвращения. Спустя несколько лет я поняла, что не достаточно много внимания уделяла своей старшей дочери. Теперь я полностью посвящаю своё время детям, и я счастлива", — приводит слова Клейстерс официальный сайт WТА.