Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

26 апреля 2017, среда. 20:26. Теннис

Румынка Симона Халеп (4) во втором круге турнира в Штутгарте переиграла чешку Барбору Стрыцову со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. 25-летняя уроженка Констанцы, занимающая пятое место в рейтинге WТА, реализовала 6 брейк-пойнтов из 8, проиграв 3 гейма на своей подаче. Симона сделала 2 эйса и 1 двойную, а её соперница — ни одного эйса и 2 двойных.

В третьем круге Халеп сыграет либо с британкой Йоханной Контой (6), либо с латвийкой Анастасией Севастовой. Этот поединок пройдёт в четверг, 27 апреля.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Барбора Стрыцова Симона Халеп
Новости. Теннис
26 апреля 2017, среда
20:33 Хачанов победил Куэваса и сыграет с Гоффеном на турнире в Барселоне
20:26 Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
19:40 Надаль уверенно стартовал на турнире в Барселоне
19:32 Джойс: пару лет до дисквалификации Шарапова играла плохо и занималась бизнесом
19:01 Клейстерс: думаю, сейчас Серену Уильямс переполняют эмоции
18:51 Гоффен и Ф. Лопес вышли в третий круг соревнований в Барселоне
18:35 Младенович стала первой соперницей Кербер на турнире в Штутгарте
17:39 Веснина: прочитала решение CAS по Шараповой и понимаю, что это была её ошибка
17:32 Конта победила Осаку и сыграет с Севастовой в Штутгарте
17:25 Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Винчи в Штутгарте
17:19 Веснина: разница в 10 лет с Касаткиной помогла мне в матче с Дашей
17:08 Карлович в трёх сетах обыграл Джумхура во втором круге турнира в Будапеште
16:41 Калинская проиграла 16-летней украинке Ястремской на турнире в Стамбуле
16:14 Родина и Севастова проиграли лидерам посева на турнире в Штутгарте в паре
15:55 Глава WTA сделал выговор агенту Шараповой за слова о Возняцки и Радваньской
15:29 Корне: надеюсь, Шараповой не предложат «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос»
15:16 Троицки проиграл Джере на турнире в Будапеште, Бедене победил Хасе
15:03 Дзаламидзе и Кудерметова вышли в четвертьфинал турнира в Турции в парном разряде
14:58 Веснина победила Касаткину и сыграет с Суарес-Наварро на турнире в Штутгарте
14:42 Стартовала продажа билетов на Итоговый чемпионат WTA 2017 в Сингапуре
14:23 Призовой фонд «Ролан Гаррос» увеличен на 12% и составит 36 млн евро
14:21 Эрл: несмотря на своё отсутствие, Шарапова — самая «продаваемая» теннисистка
13:19 Маррей без борьбы вышел в третий круг турнира в Барселоне
13:07 Куличкова проиграла Аксу в первом круге турнира в Стамбуле
12:22 Клейстерс: Шарапова отбыла дисквалификацию, больше наказывать её не нужно
12:13 «РГ» объявит решение по «уайлд-кард» Шараповой 16 мая в трансляции в «Фейсбуке»
12:02 С. Уильямс: я сохраняла новость о беременности в тайне, но один раз сорвалась
11:49 Эррани: европейский красный грунт — лучший
11:21 Соррибес-Тормо: времени на адаптацию на турнире в Стамбуле у меня почти не было
10:57 Плишкова: моя цель — показывать хорошие результаты, о первой строчке я не думаю
10:04 Макарова: по ходу матча старалась думать о том, как уже побеждала Агнешку
10:01 Шарапова прибыла на арену в Штутгарте
09:10 Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Касаткина в Штутгарте
09:10 Халеп: не поддерживаю решение турнира в Штутгарте по Шараповой, но и не осуждаю
00:55 Зигемунд: Кузнецова — очень сильный соперник, это не обсуждается
00:54 Радваньска отказалась отвечать на реплику агента Шараповой в свой адрес
00:31 Азаренко: будучи в гостях, С. Уильямс задавала много вопросов о детях
00:04 Кузнецова: в середине второго сета даже подумала: «Привет, доктор»
25 апреля 2017, вторник
23:27 Макарова вышла во 2-й круг турнира в Штутгарте, обыграв Радваньскую
22:38 Пэр вышел в третий круг турнира в Барселоне, обыграв Гранольерса
22:24 Зигемунд одолела Чжан Шуай в Штутгарте и встретится с Кузнецовой
21:14 Кузнецова: если кто-то пропустит пару турниров, 1-й вопрос — а она не беременна?
21:13 Мугуруса: Шарапова заслуживает второго шанса, и я этому рада
20:49 Чепелова не пустила Бушар во второй круг турнира в Стамбуле
20:02 Гаске, Феррер, Сеппи и М. Зверев проиграли во 2-м круге турнира в Барселоне
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+