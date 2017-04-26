Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Румынка Симона Халеп (4) во втором круге турнира в Штутгарте переиграла чешку Барбору Стрыцову со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. 25-летняя уроженка Констанцы, занимающая пятое место в рейтинге WТА, реализовала 6 брейк-пойнтов из 8, проиграв 3 гейма на своей подаче. Симона сделала 2 эйса и 1 двойную, а её соперница — ни одного эйса и 2 двойных.

В третьем круге Халеп сыграет либо с британкой Йоханной Контой (6), либо с латвийкой Анастасией Севастовой. Этот поединок пройдёт в четверг, 27 апреля.