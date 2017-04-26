Каменская уступила Свитолиной в Стамбуле, выиграв второй сет «всухую»

Россиянка Виктория Каменская (Q) в первом круге турнира в Стамбуле уступила украинке Элине Свитолиной (1) со счётом 4:6, 6:0, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. 25-летняя российская теннисистка, занимающая 210-е место в рейтинге WТА, отыграла 14 брейк-пойнтов из 20 и взяла 6 геймов на подаче оппонентки. Виктория ни разу не подала навылет и допустила 3 двойные ошибки, а лидер посева сделала 1 эйс при 3 двойных.

За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с румынкой Александрой Каданту (Q).