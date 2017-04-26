Шарапова: очень хотела вернуться и рада, что всё удалось

Россиянка Мария Шарапова, победившая в первом матче после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил итальянку Роберту Винчи со счётом 7:5, 6:3, поделилась впечатлениями от возвращения на корт. Встреча прошла в первом круге турнира в Штутгарте.

«Я очень хотела вернуться, работала над этим. И очень рада, что всё удалось. Последний раз такая пауза у меня была, когда травмировала плечо. Я ненадолго откладывала ракетку в сторону, но форму поддерживала. У меня была возможность многому научиться и вырасти как человек за последние 15 месяцев. Мне важно сейчас набирать геймы, сеты, матчи. Надеюсь, смогу провести как можно больше встреч в Штутгарте», — рассказала Шарапова в интервью на корте.