Янчук: Шараповой нужно было реабилитировать в глазах общественности

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу россиянки Марии Шараповой над итальянкой Робертой Винчи в первом матче после 15-месячной дисквалификации. Марии обыграла соперницу со счётом 7:5, 6:3 в первом круге турнира в Штутгарте.

«Оцениваю положительно такое возвращение. Конечно, Мария изголодалась и была как следует настроена. Шараповой нужно было реабилитироваться в глазах общественности и в своих глазах. Она выше классом, чем Винчи. Да и почти всех выше классом. Ей важно сейчас не перегорать эмоционально, чтобы не терять стабильность.

В лучший свой теннис Шарапова ещё сыграет. Пока ей сложно – сейчас все смотрят на Машу, а она только делает первые шаги после перерыва. Но когда она немного успокоится и поймёт, что она такая же, как и была раньше – всё наладится. Тем более, что главная соперница Серена Уильямс ушла. Думаю, Шарапова будет «забивать» своих соперниц в скором времени. Так должно быть. На «Ролан Гаррос» Мария вряд ли выйдет на оптимальные кондиции, а к Уимблдону и US Open будет уже в порядке. Эти турниры и по времени, и по покрытию ей подходят», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.