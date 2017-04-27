Шарапова: утром приехала потренироваться на стадион — там одна пресса

Россиянка Мария Шарапова рассказала, как прошёл для неё первый день после возвращения в WТА-тур. В первом круге турнира в Штутгарте она обыграла итальянку Сару Эррани со счётом 7:5, 6:3.

«Я давно готовилась к этому матчу, с января. Тренировки были по полному плану, ментально тоже готовилась. Знала, что среда — это мой день, когда я буду выступать. Я думала об этом, переживала. Неважно, сколько ты тренируешься, — никогда не знаешь, в какой форме выйдешь. Соперница в этом году проводила много турниров, а я не играла 15 месяцев. Если обо всём этом думать, то будет тяжело. Но я так рада была выйти на свою сцену.

Сегодня был интересный день. Утром хотела потренироваться на стадионе, приехала — там была одна пресса. Было столько журналистов, камер. На тренировках такое редко бывает. Перед матчем ещё 20 минут поиграла уже перед всеми болельщиками. Это было здорово в эмоциональном плане. Это была хорошая подготовка, даже с утра было важно выйти и поиграть часик на корте», — рассказала Шарапова в эфире «Матча».