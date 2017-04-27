Шарапова: беременность С. Уильямс — красивая глава в её жизни

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала нововсть о беременности американской спортсменки Серены Уильямс.

«Что касается беременности Серены, это один из лучших подарков, который может получить женщина. Это красивая глава в ее жизни», — приводит слова Шараповой WTA.

На протяжении карьеры 30-летняя россиянка и 35-летняя американка встречались 21 раз. Последняя победа Шараповой над Сереной Уильямс датирована 2004 годом, американская спортсменка выиграла 18 последних очных встреч с россиянкой.