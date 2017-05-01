Кравчук вышел во второй круг челленджера в Кимчхоне

Россиянин Константин Кравчук (2) вышел во второй круг турнира серии «челленджер» в Кимчхоне (Южная Корея). На старте соревнований он обыграл представителя Франции Садьо Думбия со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Константин 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Кравчук поспорит с победителем матча Хон Сон Чан (Южная Корея, WC) — Юки Бхамбри (Индия).