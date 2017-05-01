Доден победила Бек в первом круге турнира в Праге

Французская теннисистка Осеан Доден пробилась во второй круг турнира в Праге, в двух сетах обыграв представительницу Германии Аннику Бек со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. Осеан дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований 20-летняя француженка поспорит с победительницей проивостояния Мона Бартель (Германия, Q) — Чжан Шуай (Китай).