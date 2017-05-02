Дель Потро начал грунтовый сезон с победы над Сугитой в Эшториле

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) в первом круге турнира в Эшториле разгромил японца Юити Сугиту со счётом 6:1, 6:3. Поединок продолжался 1 час 20 минут. 28-летний уроженец Тандиля, занимающий 33-е место в рейтинге АТР, реализовал 4 брейк-пойнта из 10, не проиграв ни гейма на своей подаче. Хуан-Мартин 8 раз подал навылет и допустил 2 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал дель Потро поспорит с американцем Райаном Харрисоном, переигравшим испанца Гильермо Гарсию-Лопеса — 6:3, 2:6, 6:2.

Также стоит отметить поражение шестого сеяного португальца Жоау Соузы от американца Бьорна Фрэтэнджело (Q) со счётом 3:6, 4:6 и седьмого сеяного британца Кайла Эдмунда от португальца Жоао Домингеша (Q), занимающего 242-е место в рейтинге АТР.