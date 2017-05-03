Ханфман отыграл матчбол и одолел Беллуччи на турнире в Мюнхене

Бразильский теннисист Томас Беллуччи (8) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Мюнхене, в трёх партиях уступив представителю Германии Яннику Ханфману (Q) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 5:7. В третьем сете Томас не реализовал матчбол. Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. Томас 6 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Ханфман поспорит с победителем противостояния Мариуш Копил (Румыния) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 2).