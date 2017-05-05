Эррани: даже не знаю, когда я в последний раз выходила в полуфинал

Итальянская теннисистка Сара Эррани поделилась впечатлениями после победы над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой в четвертьфинале турнира в Рабате со счётом 7:6 (7:5), 6:4. За выход в финал она поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

«Я старалась сыграть как можно лучше. Это был непростой матч. Здесь вообще простых матчей не бывает. Однако я осталась довольна своей игрой. Даже не знаю, когда я в последний раз выходила в полуфинал, так что этот результат придаст мне уверенности», — приводит слова Эррани официальный сайт тура.