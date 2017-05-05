Павлюченкова: очень хотела хорошо выступить на турнире в Рабате

Первая сеяная на турнире в Рабате россиянка Анастасия Павлюченкова, в полуфинале обыгравшая итальянку Сару Эррани со счётом 6:4, 6:0, прокомментировала свою победу и выход в финал, где её ждет встреча с итальянкой Франческой Скьявоне.

«Я очень рада, что добралась до финала на этом турнире. Я довольна тем, как боролась, сегодня я обыграла хорошую теннисистку. Я боролась за каждое очко в каждом матче и очень хотела хорошо выступить на этом турнире», — приводит слова Павлюченковой официальный сайт WTA.