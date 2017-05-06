Мюллер вышел в полуфинал турнира в Эшториле

Люксембургский теннисист Жиль Мюллер (3) обыграл японца Таро Дэниэла в четвертьфинале турнира в Эшториле. Поединок растянулся на три сета и закончился со счётом 5:7, 6:2, 6:3 в пользу Мюллера.

Матч продолжался 1 час 56 минут. На счету Дэниэла — 3 эйса, 3 двойные ошибки, 3 из 5 реализованных брейк пойнта. Мюллер 8 раз подал на вылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейков из 9.

В полуфинале турнира Мюллер сыграет с теннисистом из ЮАР Кевином Андерсоном, который на предыдущей стадии обыграл француза Ришара Гаскье (2). Полуфинальный поединок состоится 6 мая, начало — в 18:50.