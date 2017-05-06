Донской не справился с Беллуччи в первом круге квалификации Мадрида

Россиянин Евгений Донской не сыграет в основной сетке турнира «Мастерс 1000» в Мадриде. В первом круге квалификации он уступил бразильцу Томасу Беллуччи (3) со счётом 6:7 (5:7), 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. В активе Беллуччи 4 эйса и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Он допустил одну двойную ошибку и не позволил сопернику заработать ни единого брейк-пойнта. Донской один раз подал навылет и сделал одну двойную.

За выход в основную сетку Томас сыграет либо с россиянином Михаилом Южным, либо с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной. В матче этих теннисистов всё решит третий сет.