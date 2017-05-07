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Карреньо-Буста одержал победу над Мюллером в финале турнира в Эшториле

7 мая 2017, воскресенье. 19:48. Теннис

Испанец Пабло Карреньо-Буста (1) завоевал первый грунтовый титул в карьере, выиграв соревнования в Эшториле. В финале Пабло победил люксембуржца Жиля Мюллера, который за считаные дни до 34-го дня рождения впервые добрался до решающего матча грунтового турнира.

Поединок продолжался 1 час 22 минуты. В первой партии испанец сделал три брейка, один раз потеряв свою подачу. Второй сет был гораздо более упорным, но в итоге Карреньо-Буста дожал соперника на тай-брейке — 6:2, 7:6 (7:5).

Пабло после этого успеха поднимется на 21-ю строчку. Мюллер станет 26-й ракеткой мира — на данный момент это лучший результат в его карьере.

Оэйраш 2017. Финал
07 мая 2017 года, воскресенье. 18:10 МСК
Пабло
Карреньо-Буста
Жиль
Мюллер
6:2 7:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Жиль Мюллер Пабло Карреньо-Буста
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