Раонич обыграл Мюллера и встретится с Гоффеном на «Мастерсе» в Мадриде

Канадский теннисист Милош Раонич (5) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде, в двух сетах обыграв представителя Люксембурга Жиля Мюллера со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Уроженец Подгорицы 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету Мюллера 9 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Испании Раонич поспорит с представителем Бельгии Давидом Гоффеном (9).