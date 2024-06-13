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Стали известны все теннисисты, которые выступят на Играх БРИКС

Стали известны все теннисисты, которые выступят на Играх БРИКС
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Стали известны все теннисисты, которые примут участие на Играх БРИКС.

Фото: Батраз Томаев «Чемпионат»

Игры стран БРИКС пройдут с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. Теннисный турнир стартует сегодня, 13 июня, и завершится в среду, 19 июня.

Игры БРИКС — 2024 – пятые по счёту. Впервые они прошли в 2016 году. В этом году на мультиспортивных международных соревнованиях будет разыграно 387 комплектов медалей по 27 видам спорта. В мероприятии подтвердили участие 93 страны.

Напомним, сегодня, 13 июня, на Играх БРИКС — 2024 российские спортсмены завоевали три золотые медали. Синхронистка Светлана Колесниченко заняла первое место в сольной технической программе, четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев стал победителем технической программы соло. А также чемпионка России по тяжёлой атлетике Елизавета Жаткина завоевала золото в весовой категории до 49 кг.

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