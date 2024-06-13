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Вероника Кудерметова во втором круге Хертогенбосха проиграла 138-й ракетке мира из Венгрии

Вероника Кудерметова во втором круге Хертогенбосха проиграла 138-й ракетке мира из Венгрии
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34-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче второго круга она в трёх сетах уступила венгерской теннисистке Далме Галфи (138-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:5 в пользу теннисистки из Венгрии.

Хертогенбосх (ж). 2-й круг
13 июня 2024, четверг. 12:05 МСК
Далма Галфи
138
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
3 		6 5
         
Вероника Кудерметова
34
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Спортсменки провели на корте 2 часа 22 минуты. На счету Кудерметовой пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных. Теннисистка из Венгрии девять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

В 1/4 финала Галфи сыграет с победительницей встречи между пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США и 400-м номером рейтинга WTA сербской теннисисткой Александрой Крунич.

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