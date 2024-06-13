Вероника Кудерметова во втором круге Хертогенбосха проиграла 138-й ракетке мира из Венгрии

34-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче второго круга она в трёх сетах уступила венгерской теннисистке Далме Галфи (138-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:5 в пользу теннисистки из Венгрии.
|1
|2
|3
|
|3
|7
|
|6
|5
Спортсменки провели на корте 2 часа 22 минуты. На счету Кудерметовой пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных. Теннисистка из Венгрии девять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.
В 1/4 финала Галфи сыграет с победительницей встречи между пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США и 400-м номером рейтинга WTA сербской теннисисткой Александрой Крунич.
- 13 июня 2024
-
15:23
-
15:21
-
14:58
-
14:32
-
14:21
-
14:19
-
14:04
-
13:48
-
13:48
-
13:00
-
12:02
-
10:54
-
10:26
-
10:05
-
10:00
-
09:40
-
01:03
-
00:45
-
00:06
- 12 июня 2024
-
23:35
-
23:04
-
22:36
-
22:31
-
22:09
-
22:04
-
21:37
-
21:26
-
21:00
-
20:24
-
20:08
-
17:29
-
16:43
-
16:23
-
16:13
-
15:56