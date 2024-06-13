Вероника Кудерметова во втором круге Хертогенбосха проиграла 138-й ракетке мира из Венгрии

34-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче второго круга она в трёх сетах уступила венгерской теннисистке Далме Галфи (138-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:5 в пользу теннисистки из Венгрии.

Спортсменки провели на корте 2 часа 22 минуты. На счету Кудерметовой пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных. Теннисистка из Венгрии девять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

В 1/4 финала Галфи сыграет с победительницей встречи между пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США и 400-м номером рейтинга WTA сербской теннисисткой Александрой Крунич.