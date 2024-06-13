Александрова обыграла Бектас во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла американскую теннисистку Эмину Бектас во втором круге травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Матч завершился со счётом 7:5, 6:4 в пользу россиянки.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Встреча продлилась 1 час 24 минуты. В её рамках Александрова 11 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати заработанных (36%). На счету Бетакс семь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных (25%).
В следующем этапе Екатерина Александрова встретится с победительницей матча Робин Монтгомери (США) — Юле Нимайер (Германия).
Травяной турнир категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) с призовым фондом € 690 135 проходит с 10 по 16 июня. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Екатерина Александрова, в прошлогоднем финале обыгравшая соотечественницу Веронику Кудерметову.
- 13 июня 2024
-
13:48
-
13:48
-
13:00
-
12:02
-
10:54
-
10:26
-
10:05
-
10:00
-
09:40
-
01:03
-
00:45
-
00:06
- 12 июня 2024
-
23:35
-
23:04
-
22:36
-
22:31
-
22:09
-
22:04
-
21:37
-
21:26
-
21:00
-
20:24
-
20:08
-
17:29
-
16:43
-
16:23
-
16:13
-
15:56
-
15:55
-
15:40
-
15:32
-
15:24
-
15:02
-
14:56
-
14:54