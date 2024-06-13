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Александрова обыграла Бектас во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Александрова обыграла Бектас во втором круге турнира в Хертогенбосхе
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Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла американскую теннисистку Эмину Бектас во втором круге травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Матч завершился со счётом 7:5, 6:4 в пользу россиянки.

Хертогенбосх (ж). 2-й круг
13 июня 2024, четверг. 12:05 МСК
Эмина Бектас
96
США
Эмина Бектас
Э. Бектас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Екатерина Александрова
16
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Встреча продлилась 1 час 24 минуты. В её рамках Александрова 11 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати заработанных (36%). На счету Бетакс семь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных (25%).

В следующем этапе Екатерина Александрова встретится с победительницей матча Робин Монтгомери (США) — Юле Нимайер (Германия).

Травяной турнир категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) с призовым фондом € 690 135 проходит с 10 по 16 июня. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Екатерина Александрова, в прошлогоднем финале обыгравшая соотечественницу Веронику Кудерметову.

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