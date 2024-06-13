Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль отреагировал на попадание в состав сборной Испании на Олимпиаду с Алькарасом

Надаль отреагировал на попадание в состав сборной Испании на Олимпиаду с Алькарасом
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль в социальных сетях отреагировал на попадание в состав сборной Испании на Олимпиаду в Париже со второй ракеткой мира 21-летним испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

«Испания объявила своих игроков для участия в турнире в Париже-2024! Сколько медалей, по вашим прогнозам, они получат?» — написали в социальных сетях ITF Tennis.

В ответ на этот пост Рафаэль Надаль написал несколько эмодзи.

Фото: Скриншот из социальных сетей Рафаэля Надаля

Ранее Феррер подтвердил, что Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Рафаэль Надаль — двукратный олимпийский чемпион. В 2008 году Надаль выиграл Олимпиаду в одиночном разряде, в 2016-м стал чемпионом в паре с Марком Лопесом. 38-летний Надаль сыграет на четвёртой Олимпиаде в карьере. Он 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема».

Материалы по теме
«Не думаю, что есть время». Алькарас — о подготовке к Олимпиаде с Надалем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android