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Призовой фонд Уимблдона в этом году составит рекордные £ 50 млн

Призовой фонд Уимблдона в этом году составит рекордные £ 50 млн
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Призовой фонд Уимблдона в этом году составит рекордные £ 50 млн ($63,6 млн). Чемпионы в одиночном разряде получат по £ 2,7 млн ($3,4 млн), проигравшие в первом круге — £ 60 тыс ($76,3 тыс). Об этом сообщил британский журналист Джеймс Грей в социальных сетях.

В прошлом году чемпионом турнира стал 21-летний испанский теннисист Карлос Алкарас. Недавно он признался, что золото Олимпиады-2024 для него важнее защиты титула на Уимблдоне.

Ранее Уимблдон представил официальный постер турнира — 2024. Согласно заявлению пресс-службы, она изобразила на рисунке 14 элементов, связанных с турниром, — по числу дней его проведения.

Напомним, в 2024 году Уимблдон пройдёт с 1 по 14 июля. Турнир перенесён в начало месяца в связи со стартом в конце июля Олимпийских игр в Париже (Франция).

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