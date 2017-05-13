Тим обыграл Чорича и за выход в финал «Мастерса» в Мадриде сразится с Куэвасом

Австриец Доминик Тим, получивший от организаторов восьмой номер посева, вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде, в двух сетах обыграв хорвата Борну Чорича (LL) со счётом 6:1, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. 23-летний уроженец Винер-Нойштадта, занимающий 9-е место в рейтинге АТР, реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету 20-летнего Чорича три эйса и одна двойная ошибка. Теннисисты во второй раз встречались друг с другом. В Майами на харде сильнее был Чорич. Теперь счёт в очном противостоянии сравнялся – 1:1.

За выход в финал Тим сыграет с Пабло Куэвасом из Уругвая.