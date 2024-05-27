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Янник Синнер подтвердил свои отношения с Анной Калинской

Янник Синнер подтвердил свои отношения с Анной Калинской
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Чемпион Australian Open итальянский теннисист Янник Синнер на пресс-конференции подтвердил свои отношения с 25-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской.

«Знаете, я не люблю много говорить о своей личной жизни. Да, я с Анной, но мы всё держим в секрете. Больше ничего не скажу», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В понедельник, 27 мая, Анна Калинская пришла на матч Янника Синнера с американцем Кристофером Юбэнксом в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. В дни, предшествующие турниру, ходили слухи о возможном свидании Синнера и Калинской. 25-летняя россиянка старше Синнера на три года. Предыдущая девушка Синнера была с ним одного возраста.

Напомним, во время четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде (Испания) Синнер повредил бедро, из-за чего снялся с турнира. На «Мастерсе» в Риме (Италия) он также не появился из-за травмы, на тот момент он проходил лечение в одной из итальянских клиник.

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