«Он бил на всю катушку». Офнер — о попадании Атмана мячом в зрительницу на «Ролан Гаррос»

Австрийский теннисист 45-я ракетка мира Себастьян Офнер прокомментировал эпизод, в котором его соперник в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024 француз Теренс Атман (3:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2, 7:5) попал мячом в зрительницу во время матча между ними. Cудья на вышке и супервайзер пообщались с пострадавшей болельщицей и сделали Атману предупреждение за неспортивное поведение. После этого игра возобновилась.

«Меня удивило, что Теренса за такой поступок на маленьком корте не наказали. Это был не обычный удар по мячу. Он бил на всю катушку. Мяч летел очень быстро. Прямо перед публикой. Есть теннисисты, которых дисквалифицировали за менее строгое нарушение», — приводит слова австрийца Mundo Deportivo.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024 Офнер сыграет с победителем матча Густаво Эйде (174-я ракетка мира, Бразилия) — Себастьян Баэс (20, Аргентина).