Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он бил на всю катушку». Офнер — о попадании Атмана мячом в зрительницу на «Ролан Гаррос»

«Он бил на всю катушку». Офнер — о попадании Атмана мячом в зрительницу на «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Австрийский теннисист 45-я ракетка мира Себастьян Офнер прокомментировал эпизод, в котором его соперник в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024 француз Теренс Атман (3:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2, 7:5) попал мячом в зрительницу во время матча между ними. Cудья на вышке и супервайзер пообщались с пострадавшей болельщицей и сделали Атману предупреждение за неспортивное поведение. После этого игра возобновилась.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Теренс Атман
121
Франция
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 6 2 2 5
3 		4 7 7 6 7
             
Себастьян Офнер
45
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер

«Меня удивило, что Теренса за такой поступок на маленьком корте не наказали. Это был не обычный удар по мячу. Он бил на всю катушку. Мяч летел очень быстро. Прямо перед публикой. Есть теннисисты, которых дисквалифицировали за менее строгое нарушение», — приводит слова австрийца Mundo Deportivo.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024 Офнер сыграет с победителем матча Густаво Эйде (174-я ракетка мира, Бразилия) — Себастьян Баэс (20, Аргентина).

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024
Материалы по теме
Первый скандал на «Ролан Гаррос». Француз ударил мячом в фанатку, но судья его простил
Первый скандал на «Ролан Гаррос». Француз ударил мячом в фанатку, но судья его простил
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android