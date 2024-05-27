Надаль — Зверев: испанец проиграл стартовый сет немцу в первом круге «Ролан Гаррос»

Завершился первый сет матча 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля с олимпийским чемпионом 2020 года, четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Его со счётом 6:3 выиграл Зверев.

Стартовая партия продлилась ровно 50 минут. В её рамках Зверев реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Надаля два нереализованных брейк-пойнта.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Рафаэль Надаль – Александр Зверев в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Стоит отметить, что для 37-летнего Надаля «Ролан Гаррос» — самый успешный ТБШ в карьере. Он выигрывал его 14 раз. Причём Рафаэль ни разу в карьере не проигрывал в первом круге грунтового мэйджора (18-0).