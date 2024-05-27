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Надаль — Зверев: испанец проиграл стартовый сет немцу в первом круге «Ролан Гаррос»

Надаль — Зверев: испанец проиграл стартовый сет немцу в первом круге «Ролан Гаррос»
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Завершился первый сет матча 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля с олимпийским чемпионом 2020 года, четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Его со счётом 6:3 выиграл Зверев.

Стартовая партия продлилась ровно 50 минут. В её рамках Зверев реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Надаля два нереализованных брейк-пойнта.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 16:20 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6
3 		6
             
Рафаэль Надаль
275
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Рафаэль Надаль – Александр Зверев в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Стоит отметить, что для 37-летнего Надаля «Ролан Гаррос» — самый успешный ТБШ в карьере. Он выигрывал его 14 раз. Причём Рафаэль ни разу в карьере не проигрывал в первом круге грунтового мэйджора (18-0).

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