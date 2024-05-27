Матч первого круга «РГ» между Кареном Хачановым и Сумитом Нагалом прерван из-за дождя
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Матчи Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящие на кортах, не имеющих крышу, прерваны из-за дождя. Встреча первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 между 18-й ракеткой мира Кареном Хачановым и 95-м номером рейтинга ATP Сумитом Нагалом из Индии остановлен при счёте 2:1 в первом сете в пользу россиянина.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 15:40 МСК
18
Карен Хачанов
К. Хачанов
Остановлен
0 : 0
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95
Сумит Нагал
С. Нагал
В данный момент из-за дождя прерваны девять матчей мужского одиночного разряда 1/64 финала Открытого чемпионата Франции. Встреча между греческим теннисистом Стефаносом Циципасом и Мартоном Фучовичем из Венгрии проходит на корте имени Сюзанн Ленглен, оснащённом выдвижной крышей.
Карен Хачанов проводит свой матч с индийским теннисистом на корте номер семь. Россиянин взял одну подачу соперника и ведёт с брейком — 2:1.
Комментарии
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