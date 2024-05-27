Дарья Касаткина описала свой идеальный выходной

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что лучшие выходные у неё проходят без плана.

«В принципе, для меня лучший выходной — это когда у меня нет плана на день, когда я могу заниматься тем, что захочу в определённый момент», — приводит слова Касаткиной CBS News.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Дарья Касаткина сыграет с польской теннисисткой Магдаленой Френх. Встреча запланирована на 28 мая и начнётся не раньше 15:30 мск.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня.