Ига Свёнтек обыграла Леолию Жанжан в первом круге «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла французскую теннисистку Леолию Жанжан в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 14:55 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
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Леолия Жанжан
Л. Жанжан
Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. В её рамках Свёнтек один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти (100%). На счету Жанжан ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных (50%).
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Ига Свёнтек встретится с японской теннисисткой Наоми Осакой.
Напомним, Ига Свёнтек является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос». В прошлогоднем финале она переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.
Комментарии
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