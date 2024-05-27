Ига Свёнтек обыграла Леолию Жанжан в первом круге «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла французскую теннисистку Леолию Жанжан в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. В её рамках Свёнтек один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти (100%). На счету Жанжан ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных (50%).

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Ига Свёнтек встретится с японской теннисисткой Наоми Осакой.

Напомним, Ига Свёнтек является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос». В прошлогоднем финале она переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.