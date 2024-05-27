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Ига Свёнтек обыграла Леолию Жанжан в первом круге «Ролан Гаррос»

Ига Свёнтек обыграла Леолию Жанжан в первом круге «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла французскую теннисистку Леолию Жанжан в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 14:55 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Леолия Жанжан
148
Франция
Леолия Жанжан
Л. Жанжан

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. В её рамках Свёнтек один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти (100%). На счету Жанжан ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных (50%).

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Ига Свёнтек встретится с японской теннисисткой Наоми Осакой.

Напомним, Ига Свёнтек является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос». В прошлогоднем финале она переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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