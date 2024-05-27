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Бен Шелтон пробился во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024, где сразится с Нисикори

Бен Шелтон пробился во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024, где сразится с Нисикори
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Полуфиналист US Open – 2022, 15-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон одержал непростую победу на старте Открытого чемпионата Франции — 2024, действующим чемпионом которого является серб Новак Джокович.

В матче первого круга Шелтон (15) со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 6:4 обыграл 88-ю ракетку мира француза Юго Гастона.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:10 МСК
Бен Шелтон
15
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 6
6 		3 4 4
             
Юго Гастон
88
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон

Встреча Шелтона с Гастоном продлилась 2 часа и 33 минуты. В её рамках Бен восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Юго два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Следующим соперником Шелтона станет финалист US Open — 2014, бывшая четвёртая ракетка мира японец Кей Нисикори.

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