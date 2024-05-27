Юлия Авдеева потерпела разгромное поражение от американки Гауфф в 1-м круге «Ролан Гаррос»
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208-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Юлия Авдеева не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2024.
В первом раунде квалифаер Авдеева со счётом 1:6, 1:6 проиграла чемпионке US Open – 2023, третьей ракетке мира 20-летней американке Кори Гауфф (3).
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 17:30 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
208
Юлия Авдеева
Ю. Авдеева
Встреча Авдеевой с Гауфф продлилась 53 минуты. В её рамках Авдеевой удалось один раз подать навылет, россиянка допустила четыре двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Гауфф три эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
В следующем раунде финалистка «Ролан Гаррос» — 2022 Гауфф сразится с Тамарой Зиданшек (Q) из Словении. Зиданшек доходила до полуфинала данных соревнований в 2021 году.
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