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«Я люблю свою страну». Дарья Касаткина — об отношениях с Россией

«Я люблю свою страну». Дарья Касаткина — об отношениях с Россией
Касаткина на турнире в Санкт-Петербурге
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Российская теннисистка 13-я ракетка мира Дарья Касаткина ответила на вопрос о своём отношении к родной стране.

«Сложные ли у меня отношения с Россией? Ну, не с Россией. Я люблю свою страну. До начала СВО я проводила там много времени. Мне действительно нравилось возвращаться туда, проводить время с семьёй, друзьями. Чувствовала себя там как рыба в воде», — приводит слова теннисистки CNN.

Напомним, 27-летняя спортсменка в данный момент находится в Париже (Франция), где принимает участие в турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос» — 2024. Свой первый матч на соревнованиях Касаткина проведёт во вторник, 28 мая. Её соперница в матче 1/64 финала — 49-я ракетка мира польская теннисистка Магдалена Френх.

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