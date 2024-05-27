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Стефанос Циципас вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024, обыграв Мартона Фучовича

Стефанос Циципас вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024, обыграв Мартона Фучовича
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции — 2024, действующим чемпионом которого является серб Новак Джокович.

В матче первого круга Циципас (9) со счётом 7:6 (9:7), 6:4, 6:1 обыграл 54-ю ракетку мира представителя Венгрии Мартона Фучовича.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 14:45 МСК
Мартон Фучович
54
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 7 		4 1
7 9 		6 6
             
Стефанос Циципас
9
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Встреча Циципаса с Фучовичем продлилась 2 часа и 22 минуты. В её рамках Стефанос три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Мартона два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Следующим соперником Циципаса на «Ролан Гаррос» станет 83-я ракетка мира 25-летний немец Даниэль Альтмайер.

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