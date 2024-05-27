Карен Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2024.

В матче первого круга Хачанов (18) со счётом 6:2, 6:0, 7:6 (7:5) обыграл 95-ю ракетку мира представителя Индии Сумита Нагала.

Встреча Хачанова с Нагалом продлилась 2 часа и 31 минуту. В её рамках Хачанов восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Нагала ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

Следующим соперником Хачанова в Париже станет победитель матча Йозеф Ковалик (Словакия, LL) — Маркос Гирон (США).

Отметим, что в прошлом году на «Ролан Гаррос» Хачанов дошёл до четвертьфинального раунда.