Карен Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2024.
В матче первого круга Хачанов (18) со счётом 6:2, 6:0, 7:6 (7:5) обыграл 95-ю ракетку мира представителя Индии Сумита Нагала.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 15:40 МСК
18
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|
|0
|6 5
95
Сумит Нагал
С. Нагал
Встреча Хачанова с Нагалом продлилась 2 часа и 31 минуту. В её рамках Хачанов восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Нагала ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.
Следующим соперником Хачанова в Париже станет победитель матча Йозеф Ковалик (Словакия, LL) — Маркос Гирон (США).
Отметим, что в прошлом году на «Ролан Гаррос» Хачанов дошёл до четвертьфинального раунда.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 мая 2024
-
19:34
-
19:28
-
19:20
-
19:09
-
19:00
-
18:53
-
18:31
-
18:24
-
18:13
-
18:09
-
17:51
-
17:41
-
17:28
-
17:17
-
17:09
-
17:04
-
17:00
-
16:45
-
16:36
-
16:24
-
16:09
-
15:38
-
15:38
-
15:07
-
15:07
-
15:00
-
14:43
-
14:21
-
14:00
-
13:32
-
13:25
-
13:24
-
13:20
-
13:01
-
12:50